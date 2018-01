Marina Ripa di Meana, il video del testamento commuove tutti

MARINA RIPA DI MEANA, IL TESTAMENTO

Prima di morire,ha voluto lasciare il suo testamento in un video che è stao trasmesso dal Tg5. E’ una testimonianza toccante con cui Marina Ripa di Meana ha spiegato di aver anche pensato al suicidio assistito in Svizzera. Nel video, registrato nella casa romana dove poi Marina Ripa di Meana è morta, l’amica Maria Antonietta Farina Coscioni ha letto le sue volontà.

“Dopo Natale le mie condizioni sono precipitate. Tutto ormai mi è difficile e mi procura dolore insopportabile. Il tumore ormai si è impossessato delmio corpo, ma non della mia mente e della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto”, è l’introduzione fatta da Marina Ripa di Meana che ha poi lasciato la parola all’amica Maria Antonietta Farina Coscioni che poi continua a leggere – “Le ho manifestato l’idea del suicidio assistito in Svizzera, ma lei mi ha detto che potevo percorrere la via italiana delle cure palliative con la sedazione profonda. Ora so che non devo andare in Svizzera. Vorrei dirlo a quanti pensano che per liberarsi per sempre dal male si sia costretti ad andare in Svizzera, come io credevo di dover fare. È con Maria Antonietta Farina Coscioni che voglio lanciare questo messaggio, questo mio ultimo tratto: per dire che anche a casa propria, o in un ospedale, con un tumore, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori e inutili sofferenze. Fallo sapere, Fatelo sapere”.