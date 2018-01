Alessia Marcuzzi si racconta: il trucco per sfuggire ai paparazzi

ALESSIA MARCUZZI, L’INTERVISTA PRIMA DELL’ISOLA DEI FAMOSI

Dopo aver brindato al nuovo anno alle Maldive,è pronta a tornare in onda con la nuova edizione dell’ Isola dei Famosi. Dal 22 gennaio, la bionda conduttrice tornerà al timone del reality show di canale 5 affiancata da Stefano De Martino nei panni di inviato,in quelli di opinionisti. Prima di tuffarsi nella nuova avventura professionale, Alessia Marcuzzi si è raccontata ai microfoni del settimanale Chi.

Alessia Marcuzzi ha raccontato di nascondersi nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi: “Non sono malata di lavoro: sapere che una mia trasmissione è andata bene mi fa piacere, ma sono più importanti un abbraccio prima di andare a scuola, una cena con mio marito o un problema legato ai miei figli – spiega la Marcuzzi -. Per esempio un richiamo dal college di Tommaso perché è arrivato in ritardo a lezione. E poi quando è a Roma mi preoccupo se torna a casa tardi, se va in discoteca. Non riesco a dormire: talvolta mi è successo di uscire in pigiama per vedere dove fosse“, si legge sul settimanale Grazia.

Sull’Isola dei Famosi: “Se sai condurre un reality, non ti può spaventare più nulla in tv, perché a differenza di altri programmi in cui hai una scaletta, qui non puoi prevedere nulla. Tra uragani naturali e psicologici devi avere un ottimo controllo”.