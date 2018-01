Max Cavallari: “Volevo farmi allungare il pe*e ma hanno sbagliato: ora lo devo tagliare”

Si era fidato delle parole del medico e di tutte quelle foto di VIP che si erano sottoposti a interventi vari nel suo studio. Gli aveva persino promesso un’ospitata assicurata dalla D’Urso. E così Max Cavallari, il comico del duo I Fichi D’India, si è sottoposto a ben due operazioni di chirurgia plastica: una piccola addominoplastica che ha fatto fare anche alla moglie Manuela, e una falloplastica, un intervento di allungamento del pene. Entrambe con conseguenze devastanti.

In seguito all’addominoplastica sia il comico che la moglie si sono ritrovati in grave pericolo di salute: “Ho avuto dei problemi psicologici… Stavo andando in setticemia, ero pieno di sangue e pus, stavo morendo. Ho passato 40 giorni a letto con la febbre altissima, venivano a bucarmi l’addome per far fuoriuscire il liquido e il sangue”. Anche la falloplastica non ha avuto gli effetti sperati: “Mi ha operato al pene e ha sbagliato l’operazione, mi voleva aumentare il pene e mi ha iniettato del grasso, mettendolo nel posto sbagliato….ora mi devono rioperare e me lo devono tagliare del tutto”.

Ad ascoltare le testimonianze di Max Cavallari e della moglie Barbara D’Urso, che ha però anche accolto la difesa del chirurgo plastico: “L’intervento è pienamente riuscito, il signor Cavallari non si è mai sottoposto ai controlli e non ha seguito i comportamenti prescritti da adottare nella fase post operatoria” ha assicurato il dottore.