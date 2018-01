Ambra Angiolini incinta? Dietro il pancino dell’attrice si nasconde un’altra verità

Ambra Angiolini aspetta davvero un bambino da Massimiliano Allegri? Da qualche settimana si parla di una presunta gravidanza dell’attrice, beccata con un leggere pancino dietro il quale ci sarebbe un’altra spiegazione. A svelare tutto è il settimanale Spy.

AMBRA ANGIOLINI NON E’ INCINTA

Ambra Angiolini non aspetta nessun bambino da Massimiliano Allegri con cui la storia d’amore procede a gonfie vele. Dietro il pancino dell’attrice ci sarebbe un’altra spiegazione. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, Ambra si sarebbe sottoposa ad una cura di cortisone per risolvere un problema di salute che le avrebbe provocato un leggero gonfiore. Dopo aver terminato la cura, Ambra ha sfoggiato la sua solita forma mostrandosi più in forma che mai. Nessun terzo figlio in arrivo, dunque, per la Angiolini che continua a dedicarsi al suo lavoro, ma soprattutto ai figli Jolanda e Leonardo, nati dalla sua lunga storia d’amore con Francesco Renga. Allo stesso tempo, la storia con Massimiliano Allegri continua. I due sono stati immortalati dal settimanale Oggi Cerveteri dove Ambra ha trascorso alcuni giorni in famiglia prima di tornare a Roma. A riaccompagnarla nella capitale è stato proprio Allegri. L’allenatore della Juventus ha lasciato la compagna al Teatro Eliseo per poi aspettarla in albergo al termine dello spettacolo teatrale che sta portando in giro per i teatri italiani.