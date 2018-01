Tania Cagnotto mamma per la prima volta: il dolce messaggio sui social

Tania Cagnotto è diventata mamma per la prima volta. La più grande tuffatrice italiana, vincitrice di tantissime medaglie importanti, ha portato a casa la sua vittoria più grande mettendo al mondo la sua bambina. La piccola, chiamata Maya, è nata oggi, 23 gennaio. L’annuncio è arrivato prima dai profili social di Federnuoto e Italiateam e poi dalla neo mamma.

TANIA CAGNOTTO MAMMA

Tania Cagnotto e il marito Stefano Parolin hanno accolto con grandissima gioia la piccola Maya che pesa 3 chili e 40 grammi. Sul suo profilo social, la campionessa ha pubblicato la foto di un paio di scarpine rosa e un ciuccio scrivendo: “Ce l’abbiamo fatta ❤️ oggi è nata la nostra piccola Maya 😍🐣🍼stiamo tutti bene.. grazie per essermi stati vicini anche in questo momento magico!buonanotte a tutti“. Pochi giorni prima del lieto evento, Tania cominciava ad essere impaziente e ai fans aveva svelato di non vedere l’ora di poter finalmente guardare il viso della sua bambina. “Inizio ad essere un po’ curiosa di come sarà la mia piccolina?? mi assomiglierà?”, scrive la Cagnotto che in queste ore sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri da parte di chi, dopo aver seguito le sue imprese sportive, è felice di vedere anche le sue vittorie nella vita privata. A noi di Sologossip non resta che fare i migliori auguri ai neo genitori e alla piccola Maya.