Isola dei Famosi, prima lite per Eva Henger: “Cecilia ha fatto bene a metterti le corna”

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già stiamo assistendo alle prime guerre intestine. La più succosa è sicuramente quella fra Eva Henger e Francesco Monte. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha vinto la prova e doveva nominare una persona da candidare per l’uscita e ha scelto proprio la Henger. Che non l’ha presa esattamente bene: “Prima di venire qui mi ha confessato alcune cose molto intime, poi mi nomina dando come motivazione il fatto che non mi conosce! – ha spiegato la Henger a Chiara Nasti – Siamo tutti qui a dire ‘povero Francesco’ perché Cecilia lo ha appena lasciato. Ma a questo punto dico che se l’è meritato”. Piccatissima la Henger, ma la Nasti rincara la dose: “Secondo me è un falso. Per tutto quello che è successo con Cecilia sarà troppo avvantaggiato”. Insomma, si apre col botto questa nuova edizione del popolare reality show: la sensazione è che non sarà certo l’unico alterco di quest’edizione.