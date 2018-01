Alberto Angela è ormai diventato un mito, anche sui social. La sua cultura enciclopedica lo rende un’alternativa piuttosto avvenente ai soliti bellocci tutti selfie e frivolezza, un’alternativa che alle ragazze che amano l’uomo che abbia qualcosa da dire piace, e non poco. I suoi programmi di approfondimento sono diventati un must soprattutto per le donne, e si può davvero dire che l’Angela Junior sia diventato il perfetto connubio fra sex appeal e cervello.

Eppure non è sempre stato così. Lo ha rivelato nientemeno che il suo celebre papà, Piero Angela, che a Cartabianca ha svelato un retroscena sull’infanzia di suo figlio Alberto: “Oggi si dà sempre la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene a scuola è giusto che ripeta l’anno. Alberto è stato bocciato in quinta elementare: gli è bruciata molto, ma ha innescato un moto d’orgoglio, una spirale virtuosa”. Una dichiarazione decisamente in controtendenza con i genitori d’oggi e l’ennesima dimostrazione di un acume fuori dal comune. Ma qual è il segreto della famiglia Angela? A Bianca Berlinguer Piero risponde così: “Non saprei dirlo, a noi viene spontaneo. Forse il fatto che riescano a passare le emozioni, oltre alle parole. Bisognerebbe chiederlo ai telespettatori”.