Emma Marrone: La mia più grande paura è ammalarmi di nuovo. Se fossi lesbica l’avrei già detto”

Emma Marrone torna sulla scena musicale con il nuovo album “Essere qui” e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, si è raccontata a 360 gradi svelando la sua paura più grande e rispondendo ai continui pettegolezzi sulla sua vita privata.

EMMA MARRONE E LA SUA GRANDE PAURA

“Essere qui” rappresenta la rinascita di Emma Marrone che, al nuovo album, ha messo tutta se stessa. Oggi, la cantante salentina è una donna serena, con tante cose da dire e più sicura di se stessa anche se, come tutti, ha le sue paure. “È proprio perché ho paura di tutto e sto attenta a tutto che non faccio stupidaggini. Andare dritta per la propria strada non significa non avere paura. I timori li combatto, li ordino, li seleziono. Non temo chi dice che le mie canzoni sono brutte, che non sono brava, che urlo, che gli stilisti non mi amano. Le polemiche, le critiche fanno parte del gioco. Ci sono cose più importanti” – dichiara Emma che poi svela il suo timore più grande – “I timori li combatto, li ordino, li seleziono. Il più grande? Sicuramente quello di ammalarmi di nuovo”, ha confessato la Marrone che ha già combattuto contro un tumore.

Inevitabile, poi, l’argomento gossip e le voci sui suoi gusti sessuali: “Non me ne frega niente – conclude la cantante -. Se fossi lesbica, l’avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna. Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei. Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Probabilmente dà molto sui nervi il mio essere tanto forte: più lo sei, più cercano di buttarti giù. Se avessi dovuto dar retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, avrei probabilmente perso la strada e smesso di fare questo lavoro nel giro di sei mesi”.