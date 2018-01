Ezio Greggio, grave lutto per il conduttore di Striscia la Notizia

Lo storico conduttore di ‘Striscia la Notizia’, Ezio Greggio sta affrontando un duro lutto dopo la scomparsa, avvenuta ieri sera, del padre Nereo. La notizia della sua dipartita è stata confermata ieri sera durante la puntata di Striscia condotta da Jerry Scotti e Michelle Hunziker, i due conduttori infatti hanno offerto un abbraccio all’amico e collega salutando in diretta il padre appena scomparso con un discreto “Ciao Nereus”, il nome con il quale lo chiamava spesso Ezio durante la trasmissione.

Nereo se n’è andato a 95 anni dopo aver vissuto una vita ricca di soddisfazioni: per anni ha lavorato in una azienda tessile, ma da diversi anni era in pensione ma ciò nonostante era conosciuto e ben voluto da tutti i suoi concittadini. Stando a quanto raccontato dal figlio Ezio, Nereo desiderava per lui un futuro lavorativo in banca, una scelta mai considerata dal conduttore televisivo. Ciò nonostante era molto fiero della carriera di Ezio con il quale aveva uno splendido rapporto.

Il primo a commentare la dipartita di Nereo è stato il sindaco della città piemontese Claudio Corradino che ai microfoni di ‘La Stampa’ ha dichiarato: “Ezio, insieme a sua sorella Paola, sono sempre rimasti legati al padre, specialmente Ezio aveva un rapporto speciale. Negli anni la famiglia ha sempre fatto tanto per la nostra città, e in particolare per le famiglie più bisognose. Ma con discrezione, senza mai voler comparire. E per questo Cossato è riconoscente”. I funerali si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa dell’Assunta di Cossato.