L’università alberghiera Edge Hotel School è riuscita a sviluppare una tecnica per ottenere delle patate “perfette”. Lo studio è stato effettuato con la Samuel Whitbread School (accademia che offre formazione extrascolastica) nel Bedfordshire per sviluppare quello che hanno chiamato il “Metodo Edge Hotel School”. Per farlo è stata ideata una vera e propria formula matematica. La chiave per la riuscita del contorno perfetto sta nella tecnica del taglio. La teoria si basa principalmente su massimizzare la superficie delle patate. In questo saranno più croccanti e persino più deliziose. Con un taglio ad angolo di 30° si aumenterà la superficie della patata esposta alla cottura del 65% ed è proprio questo il segreto scoperto dai ragazzi.

“Abbiamo creato una formula che considera i tre raggi della patata e li moltiplica in modo che si possa estrarne la superficie”, ha spiegato a ITV News uno studente della Samuel Whitbread School. A questo punto il Metodo Edge Hotel può essere utilizzato da tutti. L’importante è tagliare le patate prima longitudinalmente e poi dividerle nuovamente a metà formando un angolo di circa 30 gradi. Sperimentato il metodo, gli universitari hanno invitato i membri del pubblico e agli chef professionisti a testare la teoria. Un vero e proprio successo con tanti chef del Regno Unito che hanno già emulato lo studio effettuato dai ragazzi. Gli studenti hanno cucinato 200 porzioni di patate al Wivenhoe House Hotel usando la ricetta di Heston Blumenthal per le patate arrosto perfette. Sono state tagliate 100 patate nel modo tradizionale e 100 usano il loro metodo matematico. Uno studente ha dichiarato: “Volevamo testare se questo avesse un impatto sul sapore. Abbiamo intervistato il pubblico in generale e gli chef in hotel per vedere se effettivamente ha fatto la differenza.” La scuola ha dichiarato che il loro metodo è migliore rispetto alle patate arrosto tradizionale quando viene testato per gusto, croccante e aspetto.