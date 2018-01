La straordinaria Julia Roberts è da molti considerata una delle attrici più belle del mondo del cinema. Cinquant’anni compiuti da poco, il tempo sembra non passare mai per l’attrice americana, Oscar nel 2001 con il film su Erin Brockovich ma soprattutto protagonista di pellicole di grandissima diffusione popolare, come ad esempio Pretty Woman, girato a soli 23 anni e per il quale ha ricevuto anche una nomination all’Oscar e un Golden Globe.

Protagonista di tanti film ma anche un volto noto delle cronache rosa e ammiratissima per il suo look e il suo aspetto sempre fresco, Julia Roberts in questi ultimi tempi ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto e tornare un po’ al passato. I suoi capelli quest’estate erano biondi riflessati, ma ora Julia ha deciso di adottare il rosso ramato, un colore che in tanti ricorderanno proprio nel film che l’ha resa famosa. In Pretty Woman, infatti, la Roberts aveva i capelli proprio di questo colore qui. L’attrice è stata avvistata tra le strade di New York, dove sta girando il suo nuovo film, “Ben is Back”, e ha colpito tutti proprio per questa bella scelta cromatica, che l’ha resa sicuramente più affascinante e giovanile.