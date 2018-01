Sweatcoin: l’app che ti paga in base a quanto cammini

Hai bisogno di una buona motivazione per compiere i famosi 10.000 passi al giorno, quelli cioè che ti permetterebbero di rimanere in salute e che abbinati a una dieta sana ti regalerebbero un fisico bello e in forma? Ci pensa Sweatcoin, l’app per smartphone lanciata negli Stati Uniti e in Inghilterra che presto approderà sui nostri telefonini per spronarci a vivere una vita più sana. Come? Ricompensandoci economicamente ogni tot passi compiuti nel corso della giornata.

Ogni 1000 passi compiuti e rilevati dal GPS del tuo telefonino, riceverai una moneta digitale (lo sweatcoin) da spedere nel negozio virtuale di Sweatcoin, dove puoi acquistare prodotti vari, dai libri alle scarpe da corsa, dagli smartphone ai televisori. Già con 15 sweatcoin – per ottenerli basta una bella passeggiata in montagna o un pomeriggio al centro commerciale – è possibile acquistare beni per un valore di 25$! “Siamo intenzionati a cambiare radicalmente il valore attribuito a salute e fitness – ha dichiarato Oleg Fomenko, uno dei fondatori di Sweatcoin – e fornire la motivazione per le persone a condurre una vita migliore“.