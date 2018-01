Compleanno di Buffon, la provocazione: “Ilaria, dagli un bacio con la lingua da parte mia”

Il mondo dello sport festeggia i 40 anni del portiere Gigi Buffon, che ha festeggiato l’evento in diretta, ospite di “Che Tempo Che Fa”. Il campione della Juve ha ricevuto le telefonate a sorpresa da parte di Eros Ramazzotti, Pippo Baudo, Claudio Lippi e persino un messaggio registrato dal presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. E per finire, Luciana Littizzetto lo ha sorpreso uscendo a sorpresa da una gigantesca torta di compleanno.

Intanto su Sky Sport, i 40 anni del portiere venivano festeggiati nell’imbarazzo generale. Tutta colpa dell’allenatore del Milan Rino Gattuso che, intervistato sul campo, ha interrotto i suoi discorsi “calcistici” per darsi al gossip. “Glielo hai fatto il regalo a Gigi?” ha chiesto a bruciapelo a Ilaria D’Amico. “C’è tempo fino a mezzanotte, ti farò sapere in privato cosa gli ho regalato” gli ha risposto imbarazzata la conduttrice. Non contento, tra le risate generali del pubblico e degli ospiti in studio Marocchi e Costacurta, Gattuso se n’è uscito con un “Dagli un bel bacio con la lingua da parte mia! E digli che gli voglio bene”. Ilaria D’Amico ha deciso di stare al gioco, cercando comunque di chiudere in fretta il siparietto: “Gattuso, sto cercando faticosamente da anni di mantenere una certa distanza da tutto questo… Ora vogliamo fare Casa D’Amico -Buffon in onda? Per fortuna sta iniziando il posticipo”.