Laura Pausini è una delle ospiti di Sanremo 2018. La cantante romagnola che ha trovato il successo sul palco del Teatro Ariston nel 1993, anno in cui vinse la sezione Novità con il brano “La solitudine”. Da quel momento, la carriera di Laura Pausini non si è più fermata ed oggi, la cantante, è una delle artiste italiane più conosciute al mondo. La sua presenza a Sanremo 2018, però, è in forte dubbio.

LAURA PAUSINI IN DUBBIO PER SANREMO 2018

Laura Pausini, insieme a Fiorello, è una degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2018, in onda su Raiuno dal 6 al 10 febbraio. La cantante, però, con un messaggio pubblicato sui social, ha annunciato di non poter garantire la sua presenza sul palco del Teatro Ariston. “Ciao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo.

Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce.

Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo.

Come ho detto farò il possibile ma non dipende da me, ringrazio intanto Claudio Baglioni, la Rai e tutta l’organizzazione del Festival per il supporto in queste ore.

Vi darò notizie quanto prima.

Un abbraccio,

Laura“.