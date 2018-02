Trovato morto il fratello di Kim Cattrall, scomparso martedì

Kim Cattrall, la Samantha di Sex and the City, aveva denunciato la scomparsa del fratello Chris sui social lo scorso martedì: «Questo è mio fratello Christopher o Chris come lo chiamiamo noi. È scomparso da martedì 30 gennaio – aveva scritto l’attrice 61enne – Chris ha 55 anni, occhi azzurri, capelli corti castani, pizzetto, corporatura media e di solito indossa un cappotto invernale con cappuccio a vita intera con guanti neri, blue jeans e stivali invernali alti in vitello nero. È un fratello unico nel suo genere, aiutaci a portarlo a casa sano e salvo, per favore. Ha lasciato la porta della sua casa aperta, con le chiavi, il cellulare e il portafoglio sul tavolo oltre ai suoi adorati 7 cani. E questa è una cosa che lui non farebbe mai».

Ieri pomeriggio, la terribile scoperta: Christopher Cattrall, 55 anni, è stato trovato morto nella sua proprietà di Lacombe, nello Stato canadese dell’Alberta. Le prime analisi preliminari della polizia parlano di una morte «non sospetta», anche se l’inchiesta è ancora aperta. Kim ha aggiornato i suoi fan, chiedendo rispetto e ringraziandoli per la vicinanza in questo momento di dolore: «Con profondo dolore io e la mia famiglia annunciamo l’inaspettata morte del nostro fratello e figlio Chris Cattrall. In questo momento chiediamo di rispettare la nostra privacy ma vi ringraziamo per tutto l’amore e il supporto che ci avete dato sui social media».