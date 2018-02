Divorzio Jennifer Aniston-Justin Theroux: tutta colpa di Naomi Watts?

La storia si ripete. Almeno secondo i bene informati di Hollywood che sostengono che il secondo divorzio di Jennifer Aniston sia di nuovo dovuto a una famosa e bellissima terza incomoda.

Se la prima volta fu Angelina Jolie a portarsi via il suo Brad Pitt, questa volta Jennifer Aniston e Justin Theroux avrebbero divorziato dopo 3 anni di matrimonio per colpa di Naomi Watts, grande amica di Justin fin dai tempi dell’incontro sul set di Mulholland Drive.

Già lo scorso anno i giornali di gossip americani pubblicarono una serie di scatti in cui Justin e Naomi, dopo una lunga e fitta chiacchierata, si abbracciavano calorosamente. Secondo il tabloid National Enquirer la Aniston rimase “sconvolta” da quelle foto. Cosa sia successo nel frattempo non ci è dato saperlo e forse non lo sapremo mai considerando quanto l’ex coppia abbia sempre tenuto alla propria privacy.

Fatto sta che ancora una volta Jennifer Aniston si ritrova sola.

P.S. Jennifer, hai notato, sì, che anche Brad in questo periodo è single? No così, solo per dire…