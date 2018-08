Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, é di nuovo mamma. Lo scorso 9 agosto infatti, l’ex concorrente del dating show più famoso d’Italia, è diventata mamma per la seconda volta: é nato il piccolo Zeno, secondogenito e frutto dell’amore di Francesca ed Eugenio Colombo, il tronista per cui la Del Taglia ha deciso di debuttare in televisione.

Non pochi problemi per Francesca

Per la bella toscana, però, le cose non sono andate lisce come l’olio: oltre ai ricorrenti problemi al seno, a causa dei quali aveva dovuto ricorrere ad una specialista per poter allattare il primo figlio Brando, sono arrivate le critiche di molti, molti che l’hanno accusata di non voler allattare il piccolo Zeno per provare a dimagrire più velocemente. É arrivata, la legittima, a nostra detta, risposta di Francesca, che sbotta contro chi critica una sua scelta, che lungi dall’essere estetica, é stata sofferta e inevitabile: “Mi avete accusato di non allattare per dimagrire prima, per una questione estetica.. voi siete pazze! Io ho una malformazione al seno dalla nascita, ci soffro da anni, ci ho sofferto tantissimo per Brando, ci ho speso soldi, ho trascorso 4 mesi con un’ostetrica apposita che mi aiutasse a farmi venire il latte, ho speso sangue, e notti insonni. Avevo detto che con Zeno non sarei stata così male, e invece ci ho voluto riprovare, ci sono stata malissimo, ho avuto tantissime crisi. Mi si può accusare di tutto ma non che io non voglia allattare i miei figli per una questione estetica, siete proprio fuori strada! Anche le cose brutte ti insegnano qualcosa ed io ho capito che non poter allattare al seno non mi rende meno mamma! Pensiamoci mille volte prima di attaccare o giudicare persone che non conosciamo, dietro ogni persona c’è una miriade di cose che non sappiamo, pezzi di vita e sofferenze passate!”. Si parla di salute, e allora è doveroso un in bocca al lupo per mamma Francesca e per la crescita del piccolo Zeno.