Nadia Toffa rivela cosa le succederà nei prossimi giorni: “Sarò ancora più gonfia di così”.

La lotta contro il cancro che sta portando avanti Nadia Toffa è ormai nota a tutti. L’ex Iena, ora conduttrice del programma, aggiorna costantemente i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute. Anche quando ha attraversato i momenti più difficili e complicati della sua battaglia contro il tumore non ha mai smesso di essere positiva, fiduciosa e di cercare nei suoi followers la giusta forza per non arrendersi. Ora che sembrava le cose andassero meglio, Nadia Toffa ha raccontato nel salotto della Toffanin a Verissimo che, in realtà, il cancro non era sparito, anzi. Non stupisce quindi di veder pubblicate sui social di Nadia Toffa sue foto che la ritraggono bellissima, ma piuttosto gonfia.



Nadia Toffa, tumore: come la malattia l’ha cambiata

Il suo aspetto fisico, tra parrucca e gonfiore del volto, ha fatto discutere gli haters che hanno approfittato di questa debolezza per insultarla e augurarle il peggio, cosa che non si dovrebbe mai nemmeno pensare.

Nadia Toffa ha sempre cercato di reagire per il meglio, difendendosi e senza mai trascendere. L’unico “colpo di testa” motivato è stato quando un utente su Twitter le ha augurato la morte e lei ha ripubblicato il messaggio come pubblico, senza oscurare il nome, per mostrare a tutti che i leoni da tastiera prima o poi vengono smascherati. Una guerriera insomma e anche gli ultimi scatti di Nadia lo provano.

La Toffa ha pubblicato infatti una foto su Instagram con una parrucca castana e la scritta: “Oggi è giorno di cure… Teniamoci allegri con una bella foto fatta prima di andare in onda a #leiene Voi che fate di bello oggi? Scrivetemi così mi tenete compagnia… Buona giornata e un bacio grosso”. Sotto però sbucano anche altre informazioni sulla vita di Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene infatti informa i fan che le sue difese immunitarie stanno bene e sono alte, ma che purtroppo diventerà ancora più gonfia di così. Probabilmente infatti la donna dovrà sottoporsi ad un altro ciclo di cure per combattere il cancro che le comporterà degli ulteriori mutamenti fisici. Forza!

Leggi anche –> Nadia Toffa gela tutti: “Avrò il tumore per sempre”

Anche SoloGossip è sbarcato tra le news di Google, Seguici da QUI con un CLICK!

S.M.