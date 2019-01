Belen Rodriguez, splendida notizia: al timone di un nuovo programma, ecco i dettagli

La showgirl argentina non smette mai di stupire i suoi fan. Vi ricordate di quando, ad inizio, vi avevamo detto che Belen Rodriguez avrebbe voluto cambiare aria? Si vociferava, addirittura, che l’argentina volesse abbandonare Mediaset. Per scoprire nuovi orizzonti. Ed aprirsi, naturalmente, a nuove avventure. E, nonostante fosse intervenuto anche Maurizio Costanzo sulla questione, sembrava proprio che Belen facesse sul serio. A quanto pare, però, il pericolo è stato scampato. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, l’azienda di Berlusconi ha puntato ancora una volta sul fascino della bella argentina. Decidendo, così, di affidargli un nuovo programma da condurre. Certo, non sarà da sola. Ma l’importante è vederla sul palco. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, splendida notizia: in arrivo per lei un nuovo programma, ecco qual è

Ebbene si, vedremo ancora una volta Belen Rodriguez al timone di un programma. Dopo Tu si que Vales, arriva un nuovo e sorprendente show da condurre. Ma di cosa parliamo? Secondo quanto rivela TvBlog, infatti, la bella argentina, insieme a Paolo Ruffini, condurrà la nuova edizione di Colorado Cafè. In realtà, per Belen non è un’esperienza del tutto nuovo. Alcuni anni fa, infatti, l’argentina aveva fatto parte del cast del comedy show. Ma poi aveva deciso di abbandonarlo perché incinta di Santiago. Ed interessata, tra l’altro, ad altri progetti. A distanza di anni, poi, è ritornata. In fondo si ritorna sempre dove si è stati bene. Unica pecca, però, che, a quanto pare, lo show dovrebbe iniziare ad aprile. Quindi, passeranno ancora mesi per rivederla sul piccolo schermo. Nel frattempo, però, la ammiriamo su Instagram, con la speranza che questi mesi voleranno. Non vediamo l’ora.