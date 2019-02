Belen Rodriguez e il vizio che non ha mai confessato fino ad ora

Il suo fisico mozzafiato, insieme alla sua solarità ed alla sua allegria, l’ha resa una delle donne più amate d’Italia in senso assoluto. Tutto questo successo si può intuire anche guardando il suo profilo Instagram. Lì, infatti, con un seguito di più di otto milioni di seguaci, rappresenta una vera e propria icona. Nonostante la sua straordinaria bellezza ed il suo fisico da scultura greca, ogni tanto concede qualche strappo alla regola alla sua alimentazione.

Proprio in mattinata, infatti, ha mostrato una foto di una sua colazione piuttosto “calorica” che lei stessa ha definito un vizio. Insomma, è qualcosa di cui non riesce a fare a meno. E, per amor del vero, si tratta di un piatto davvero molto interessante.

Belen Rodriguez ed il suo vizio

Come detto, però, al di là di questo strappo alla regola è facile immaginare che abbia una alimentazione sempre molto ordinata. Anche se, come detto, si concede di tanto in tanto, sia a colazione che, in altri casi, in delle cene importanti, degli strappi alla regola. E chissà che anche questo non possa essere una delle cause del suo immancabile e brillante sorriso.