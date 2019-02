Ultime estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi 31 gennaio.

Anche quest’oggi, come ogni giovedì, torna puntuale l’appuntamento con le estrazioni del Lotto. Si tratta di un momento praticamente sacro per tutti gli amanti del gioco d’azzardo. Lotto, come detto, ma non solo, dal momento che è tempo anche di Superenalotto e di 10eLotto. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Oggi è il giorno giusto per tentare la fortuna.

L’ultima estrazione, in ordine di tempo, è avvenuta martedì 29 e da allora il montepremi è ancora più aumentato. Di conseguenza, aumenta anche la voglia da parte di tutti di tentare la sorte per vincere. Ricordandovi, però, come ormai da tradizione di giocare sì, ma di farlo sempre responsabilmente e tenendo bene a bada le emozioni. Il demone del gioco sa fare brutti scherzi.

Estrazioni 31 gennaio 2019 del Lotto in Diretta ore 20:00

BARI 23 56 87 21 17

CAGLIARI 44 56 60 57 32

FIRENZE 81 31 22 51 47

GENOVA 71 12 4 85 83

MILANO 87 80 89 24 27

NAPOLI 30 1 5 8 74

PALERMO 8 46 33 12 20

ROMA 67 76 40 46 28

TORINO 1 80 51 34 39

VENEZIA 89 79 62 73 71

NAZIONALE 69 34 56 28 18

Estrazioni 31 gennaio del Superenalotto in tempo reale

NUMERI ESTRATTI: 4 21 59 63 65 83

Numero Jolly: 29

Numero SuperStar: 4

Estrazioni del 31 gennaio del 10eLotto in diretta

Ecco i numeri estratti:

1 8 12 23 30 46 56 71 79 80 87 89

Numero Oro 23

Doppio Oro 23 56

Dall’ultimo “6”, che poi è l’ambizione di tutti i giocatori, sono passati ormai tanti mesi. E’ avvenuta, infatti, nel giugno del 2018 e, dunque, in virtù di ciò, aumenta ancora di più la tensione e la carica dei giocatori. Vediamo se sarà questa la volta buona per un nuovo “sei”. Noi, nel nostro piccolo, speriamo di dare il nostro contributo offrendo la diretta testuale delle estrazioni. A partire, ovviamente, dalle ore 20.00.