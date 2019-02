Antonella Clerici su Elisa Isoardi, la cena con Matteo Salvini e il dispetto alla nuova conduttrice de La Prova del Cuoco.

Antonella Clerici si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto scottante in merito al Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nonché ex fidanzato di Elisa Isoardi. La Clerici, ospite a Il Rosario Della Sera, con Fiorello, programma di Radio Deejay, ha fatto una battuta proprio sulla nuova conduttrice de La Prova del Cuoco e il suo ex fidanzato che ha fatto molto discutere!

Antonella Clerici Sanremo Young e John Travolta

Antonella Clerici, intervistata da Fiorello ha prima di tutto dichiarato di essere molto emozionata e felice perché venerdì 15 febbraio condurrà la serata di Sanremo Young insieme a John Travolta, considerato un vero e proprio mito dalla Clerici che spera addirittura di poter ballare con lui durante la serata. Ma non è questo il punto.

Antonella Clerici: Vorrei andare a cena con Salvini

Antonella Clerici, come sappiamo, è stata sostituita nella conduzione de La Prova del Cuoco da Elisa Isoardi che sta oggettivamente faticando un po’ ad accaparrarsi il pubblico che è sempre stato per anni fedele proprio ad Antonella Clerici ed era abituata ad un altro tipo di conduzione. Quando la Clerici risponde alle domande di Fiorello, proprio su Elisa Isoardi e la sua conduzione de La Prova del cuoco, dichiara che di lei pensa tutto il bene possibile, ma con un pochino di malizia aggiunge: “Poverina ha un’eredità impegnativa”. E in effetti, come avevamo detto, la difficoltà di Elisa Isoardi di entrare nel mood e nel meccanismo della Prova del Cuoco e farsi quindi amare e apprezzare dal pubblico di quella fascia oraria è nettamente evidente.

Allo stesso tempo però, dopo tutto questo buonismo, quando Fiorello chiede a Antonella Clerici con chi andrebbe a cena tra i vari politici, Antonella si lasci andare e dice:”Con Salvini, per fare un dispetto alla Isoardi”. Forse forse tutto questo “bene possibile” che lei ha dichiarato di provare per la nuova conduttrice della Prova del cuoco non è poi così reale e un pochino di fastidio nel vederla suo posto nel programma di Rai esiste veramente!