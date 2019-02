Giulia Salemi, le sue parole spiazzano tutti e fanno discutere: “Ora basta”.

La coppia che formano la bellissima Giulia ed il modello Francesco Monte è stata sin da subito una delle più chiacchierate tra quelle che si sono formate all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Eppure, nonostante le tante polemiche iniziali, i due hanno messo a tacere tutti dimostrando, dal momento della fine della loro esperienza all’interno della casa, un affiatamento davvero notevole.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima Giulia Salemi e per non perderti nessuno sviluppo della sua storia d’amore con il modello Francesco Monte, allora CLICCA QUI!

L’amore dei fan certamente per la coppia ma anche e soprattutto per la bellissima Giulia è davvero notevole a tal punto che spesso le fanno dei regali. Sorprese per lei di ogni tipo ed ha deciso di condividere il momento dell’unboxing, come si suol dire, con i suoi fan, svelando i regali che le hanno fatto a Castellammare. Felicissima per l’amore che i suoi seguaci le dimostrano, ha voluto poi fare un appello a tutti loro.

Per non perderti mai un post, una storia o una foto che Giulia Salemi condivide sul suo seguitissimo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Giulia Salemi, le parole che fanno discutere.

Di seguito le parole da lei usate nella sua storia che sanno tanto di un vero e proprio appello ai suoi fan: “Non dovete assolutamente, basta. Non voglio che spendiate i vostri soldini per me! Grazie per tutto l’amore e l’affetto che mi date sempre”. Ricordiamo, in conclusione, che insieme a Monte sarà presente al Festival di Sanremo