Taylor Mega in tanga, alza la maglia e manda in delirio i follower

Pur avendo solo 24 anni, la bella Taylor ha già avuto modo di far parlare di sé per diverse frequentazioni con personaggi illustri. L’esempio più discusso è certamente quello di Flavio Briatore, con cui ha trascorso l’estate scorsa salvo poi veder chiudersi anzitempo quella frequentazione. Senza ovviamente parlare della presunta notte di passione con Fabrizio Corona. E’ poi passata al mondo della trap, per così dire, dal momento che ha avuto delle storie sia con Sfera Ebbasta che con Tony Effe, uno dei membri della Dark Polo Gang, con cui attualmente è fidanzata.

Ovviamente vanta un seguito notevole anche sui suoi canali social. Su Instagram, ad esempio, ha più di un milione di seguaci a dimostrazione di quanto sia ammirata. Soprattutto dal punto di vista estetico. E, ovviamente, consapevole di ciò, non perde occasione per provocare i suoi. Le sue storie in tanga hanno letteralmente mandato in delirio tutti i suoi fan.

Taylor Mega in tanga e con la maglia alzata

Non è certamente la prima volta che si mostra così, ma in ogni caso tanta bellezza non è mai banale. Pur trattandosi di una storia, non è per niente difficile immaginare la reazione dei suoi tanti fan…