Ludovica Valli completamente nuda in doccia: migliaia di like per lei su Instagram.

Siamo al cospetto di una vera e propria star dei social network. La sua carriera nel mondo dello show business, per così dire, è iniziata con la sua partecipazione a “Uomini e Donne” in qualità di tronista. E’ stata bravissima a cogliere al volo quella opportunità diventando, poi, dopo la fine di quella avventura, una delle influencer più apprezzate sui social network. Non a caso, infatti, su Instagram vanta un seguito pari quasi a 2 milioni di follower, a dimostrazione di quanti siano i suoi fan e di quanto la apprezzino.

Nelle ultime ore, proprio su Instagram ha condiviso una foto che la ritrae in doccia, come si suol dire in questi casi, come la mamma l’ha fatta. In poche ore lo scatto è diventato quasi virale, raggiungendo un numero impressionante di “like”. Sono, infatti, circa 10mila le persone che hanno lasciato un cuore sotto il post.

Ludovica Valli nuda in doccia, piovono “like”

Non è la prima volta che condivide immagini di questo tenore. Recentemente, infatti, aveva pubblicato una foto che la ritraeva nella vasca da bagno insieme al suo fidanzato. Insomma, si può dire che parte della sua fama viene anche da immagini di questo tipo.