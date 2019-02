Ballando con le Stelle, la Rai pensa di rinviare il programma per un motivo ben preciso, arriva l’indiscrezione.

La Rai è sempre più intenzionata ad aumentare i propri ascolti televisivi attraverso i suoi programmi serali di punta. Gli ascolti del sabato sera dunque risultano essere fondamentali per ottenere grandi risultati. Finora lo ‘scontro’ tra Ora o mai Più condotto da Amadeus su Rai Uno e C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque ha sempre visto quest’ultimo programma vincere la sfida degli ascolti del sabato sera. Pur avendo risultati ottimi dunque, per ora la Rai non è riuscita a battere la Mediaset nella prima serata il sabato sera. Per questo motivo il direttore Teresa De Santis insieme a tutto il suo staff starebbe studiando una strategia per far aumentare gli ascolti Rai. Il piano è puntare tutto sui programmi ‘più forti’ a disposizione della rete ammiraglia. Uno su tutti è Ballando con le stelle condotto dalla bravissima Milly Carlucci. La data di inizio del programma però quasi certamente verrà rinviata e i motivi sono ben precisi.

Ballando con le Stelle, si pensa al rinvio della trasmissione: i motivi sono ben precisi

Fino a poco fa la data d’esordio del programma Ballando con le stelle era fissata per il 9 marzo 2019. Attualmente però, secondo indiscrezioni raccolte da tvblog.it, il programma condotto da Milly Carlucci pare che verrà rinviato. Pare che tra ritardi organizzativi e burocratici, la data d’inizio della trasmissione sarà posticipata al 16 marzo. Una data questa però che desta scetticismo. Il motivo? Il sabato seguente, ovvero 23 marzo, andrà in onda la partita della Nazionale Italiana impegnata contro la Finlandia in un match valevole per la qualificazione ai prossimi campionati europei. Se l’obiettivo è quello di far crescere gli ascolti Rai, risulterebbe controproducente far partire un programma e ‘stopparlo’ dopo appena una settimana. A questo punto pare proprio che, in merito alle ultime valutazioni fatte, Ballando con le Stelle inizierà sabato 30 marzo 2019.