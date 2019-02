Stasera in Tv, martedì 5 febbraio: cosa c’è da guardare in Tv? Ecco tutti i programmi, in prima e in seconda serata, di tutte le principali reti

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film idi Stasera in Tv, martedì 5 febbraio. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time. A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

con Amadeus 21:25 – “Festival di Sanremo” (Musicale)

00:45 – “Dopo festival: the dark side of Sanremo” (Musicale)

Stasera su Rai 2:

18:50 – “NCIS: New Orleans” (Telefilm)

19:40 – “NCIS” (Telefilm)

20:30 – “Tg 2 20:30” (Attualità)

21:05 – "Pericle il nero" (Film-drammatico) Pericle (Riccardo Scamarcio) è un piccolo delinquente assoldato da una banda camorristica capeggiata da Don Luigi per punire chi sbaglia. Ma un giorno, per puro caso, uccide la sorella di un boss. E così è costretto a fuggire.

Pericle (Riccardo Scamarcio) è un piccolo delinquente assoldato da una banda camorristica capeggiata da Don Luigi per punire chi sbaglia. Ma un giorno, per puro caso, uccide la sorella di un boss. E così è costretto a fuggire. 23:00 – “Gomorra” (Film-drammatico)

Stasera su Rai 3:

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap)

21:25 – “Il segreto” (Telenovela)

22:30 – “Una vita” (Telenovela)

Stasera su Canale 5:

18:45 – “Avanti un altro” (Quiz)

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:20 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – "Buona giornata" (Film-commedia) Il film racconta le vicende di una serie di personaggi alle prese con una giornata partita male. Tra di loro c'è anche Leonardo Lo Bianco (Lino Banfi), senatore accusato di corruzione.

Il film racconta le vicende di una serie di personaggi alle prese con una giornata partita male. Tra di loro c’è anche Leonardo Lo Bianco (Lino Banfi), senatore accusato di corruzione. 23:55 – “Eyes wide shut” (Film-drammatico)

Stasera su Italia 1: