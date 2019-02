Chi è Mauro Corona: età, carriera e vita privata dell’ospite fisso di #cartabianca

Anche stasera, 5 febbraio 2019, andrà in onda una nuova puntata del talk show di Rai 3. Parliamo, infatti, di #cartabianca. Il talk, presentato da Bianca Berlinguer, ha come argomento principale i diversi dibattiti più importanti del nostro paese. Come ogni tal che si rispetta, anche #cartabianca ha, ovviamente, ospiti d’eccezione. Ebbene. Un opinionista fisso del programma è Mauro Corona. Che, di settimana in settimana, affianca Bianca Berlinguer nella conduzione. Ma chi è esattamente Mauro? Scopriamo nel dettaglio la sua biografia, carriera e vita privata.

Chi è Mauro Corona: età e carriera dell’ospito fisso di #cartabianca

Mauro Corona è senz’altro il personaggio più discusso del talk show di Rai 3, #cartabianca. Il classico “senza peli sulla lingua” ha suscitato diversi dibattiti in più circostanze. Da cui è riuscito ad uscire sempre egregiamente. Ma chi è esattamente Mauro Corona? L’opinionista è nato il 9 agosto 1950 in provincia di Trento. Sin da piccolo ha coltivato diverse passioni. Tra cui l’alpinismo, ha scalato diversi monti, la scultura ed, infine, la letteratura. Tanto che tuttora Mauro può essere definito un alpinista, scultore e autore di best seller a tutti gli effetti. Non ha avuto per niente un’infanzia facile. Dopo la precoce morte di sua madre, infatti, Mauro, insieme ai suoi fratelli, è stato rinchiuso in un collegio. Ed è proprio qui, probabilmente, che ha sviluppato il suo carattere. Pungente al punto giusto ma soprattutto pronto a far valere la sua idea. Ma non solo. Perché proprio in questi anni difficile e tormentati, Mauro sviluppa la sua passione per la scultura e letteratura. Insomma, un vero e proprio percorso di formazione.

Chi è Mauro Corona: vita privata e curiosità

Mauro è felicemente sposato. Ed ha 4 figli. Naturalmente tutti ben formati culturalmente. Nonostante, il profondo amore che l’opinionista prova per sua moglie, più volte Mauro ha dichiarato di tradirla costantemente. Ma non solo. Si è lasciato andare, infatti, anche ad una scottante rivelazione. A detta sua, infatti, l’opinionista farebbe uso della pillola blu.

Chi è Mauro Corona: dibattiti politici

Come dicevamo, quindi, Mauro Corona è senz’altro un personaggio che suscita interesse. Più volte, infatti, è stato al centro di polemiche. O, addirittura, di dibattiti politici. Impossibile dimenticare, a tal proposito, di quando ha detto esplicitamente la sua reazione verso tre delinquenti che avevano tentato di entrare nella sua proprietà. Oppure di quando, il 21 giugno 2017, un semplice scambio di opinioni, con Andrea Purgatori in occasione del terremoto di Amatrice, è terminato poi in veri e propri insulti. Ma anche in ambito politico, Mauro fa valere le sue opinioni. Ha sempre, infatti, dichiarato le sue rimostranze verso Renzi per aver soppresso il corpo della Guardia Forestale.