Isola dei Famosi 2019, Youma Diakite spiazza tutti: clamoroso colpo di scena

In fondo vi avevamo già avvertito. L’Isola dei Famosi 2019 sarà un’edizione davvero scoppiettante. E, giorno dopo giorno, ne abbiamo sempre di più la conferma. Ed in effetti già dall’inizio c’erano tutti i presupposti. L’ingresso delle nuove opinioniste: Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Il nuovo inviato del reality annunciato in diretta. Insomma, tutto faceva presupporre che sarebbe stata un’edizione davvero indimenticabile. Nella striscia del daytime, infatti, Alvin ha annunciato al pubblico a casa una clamorosa decisione. La modella francese Youma Diakite ha deciso di abbandonare il gioco. Ma cosa sarà successo? Perché Youma ha preso questa drastica decisione?

Isola dei Famosi 2019, Youma Diakite prende una drastica decisione: abbandona il gioco

E così dopo l’inaspettato abbandono di John Vitale e di Francesca Cipriani, anche Youma Diakite ha deciso di ritirarsi dal gioco. Nel corso del daytime di oggi, infatti, si vede chiaramente Youma parlare con i suoi compagni. E, visibilmente emozionata, spiega di essere convinta ad abbandonare il gioco. Dietro a tale drastica decisione c’è, naturalmente, la famiglia. Secondo le parole di Youma, infatti, i suoi cari non avrebbero per niente preso bene la sua lontananza. Ed, in particolare, suo figlio. Che l’avrebbe presa, addirittura, in modo traumatico. Youma, quindi, si trova costretta a salire sulla barca. Ed intraprendere il viaggio di ritorno. Una decisione senz’altro sofferta. Ma d’altra parte inevitabile. “Arriva il punto in cui il gioco finisce”, dichiara la modella ai suoi compagni. E non possiamo fare altro che darle ragione. In questi casi la scelta migliore è tornare a casa dai propri cari. In ogni caso, comunque, Youma è stata protagonista di una grande Isola dei Famosi.