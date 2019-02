Amici 18, chi è Umberto Gaudino: età, carriera e vita privata del ballerino

Amici 18, chi è Umberto Guadino: età, carriera e vita privata del nuovo ballerino

Continua l’appuntamento con Amici 18. E, soprattutto, continuano le sfide in previsione del serale del talent. Durante il pomeridiano, andato in onda sabato 3 febbraio, abbiamo assistito, infatti, alla sfida tra Samuel Santarelli ed Umberto Gaudino. Alla fine di tale esibizione,però, ha prevalso quest’ultimo. Il quale, con i suoi movimenti leggiadri e ipnotici, ha letteralmente conquistato tutti. Giudice esterno, commissione interna e pubblico compreso. Ma chi è esattamente Umberto Gaudino, nuovo ballerino di Amici 18? Scopriamo la sua età, carriera e vita privata.

Amici 18 chi è Umberto Gaudino: età e carriera del nuovo ballerino

Il nuovo ballerino di latino Umberto Guadino è nato il 19 aprile 1990 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La sua passione per la musica ed, in particolare, per la musica latina inizia davvero da piccolo. Ha soltanto 7 anni, infatti, quando inizia a ballare. Nella sua carriera, infatti, ci sono tantissimi riconoscimenti. Proprio nel 2009, infatti, il napoletano ha conquistato il primo posto al campionato italiano di ballo. Tuttavia, Umberto non è una personaggio del tutto sconosciuto al mondo televisivo. È stato, infatti, per le prime due edizioni coach di ballo al programma Ballando con le stelle. E d’altra parte è riuscito anche in questo caso a distinguersi. Dapprima con Martina Pinto, classificandosi al primo posto. Ed in seguito con Sara Santostasi, classificandosi al secondo posto.

Chi è Umberto Gaudino: vita privata del nuovo ballerino di Amici 18

Umberto ha un profilo social ricco di fotografie. Non solo inerenti alla sua vita professionale ovviamente. Numerosi, infatti, sono le foto che lo ritraggono durante le sue gare. O durante le prove. Ma è possibile capire di più della sua vita privata. A quanto pare, infatti, il bel napoletana è felicemente fidanzato. E sapete chi è la sua ragazza? Beh, la sua partner di danza. Insomma, uniti nella vita e nel lavoro.