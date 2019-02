La situazione sul palco dell’Ariston si fa strana nella prima serata di Sanremo 2019. Arriva Patty Pravo con un look alquanto particolare insieme a Briga. I due arrivano sul palco e succede di tutto, la musica non parte, arriva Bisio e chiede cosa stia succedendo. Patty Pravo chiede al conduttore se è colpa sua, ma ovviamente è un problema tecnico. Sembra poi che tutto sia sistemato, ma invece non è così. Il pianista ha dei problemi con gli auricolari, Patty Pravo chiede un applauso per smorzare la tensione e poi aggiunge: “Ma sto facendo una passeggiata o devo cantare?”. Briga intanto rimane appeso al microfono perplesso. Finalmente poi la canzone parte! Ma oggi, 6 febbraio 2019, Claudio Baglioni vela tutto: “Il pianista doveva fare pipì”.

Testo Un po’ come la vita Patty Pravo e Briga

Un po’ come la vita

Senza più sognare

Di esistenza e di ironia

E scivolare…

E scivolare via

Come dire «ancora un po’»

Andare a cercare

Quella cosa che fa sempre un po’ più male

Ma che porta in un momento

A riconsiderare il vento

E poi gridare a me che non credo

Che il confine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Tu credi di volare

Ma l’illusione della gioia toglie il fiato anche alla notte

Magari prova a immaginare che sul retro della vita

Ci sia un immagine più forte

E non mi basterà il ricordo

Vorrei trovarmi nell’esatta condizione

Di una luce alla stazione

Su un binario abbandonato

Dove il viaggio non è mai iniziato

Per poi gridare a me che non credo

Che l’orizzonte è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Ridammi una notte che brilla

Invece di un cielo di corvi

Non ti ricordi

Quando eravamo due corpi

Uniti nel prendere i colpi

Noi sapevamo come illuminarci

Prima di prenderci a calci

Prima di metterci al collo

Pure le croci degli altri

Solo per assomigliarci

E poi gridarmi ancora che non credo

Ma in questo tunnel così buio io non guardo indietro

E la fine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore