Sanremo 2019 Seconda Serata Live: le pagelle e i voti alle esibizioni dei cantanti in gara.

Il Festival di Sanremo 2019 è entrato nel vivo e questa sera, 6 febbraio 2019, va in onda la seconda serata in cui vedremo esibirsi 12 dei 24 big in gara a Sanremo 2019. Claudio Baglioni ha spiegato che questa sarà una serata interessante perché ci saranno molti ospiti ad animare la serata oltre, ovviamente, l’omaggio a Pino Daniele. Noi di SoloGossip questa sera vi terremo compagnia con le pagelle sulle canzoni in gara, per darvi un’idea diversa o un parere nuovo sui brani del Festival di Sanremo direttamente dalla sala stampa Lucio Dalla del Palafiori di Sanremo dove ci troviamo.

Se stai cercando tutti i testi dei cantanti in gara a Sanremo 2019 li trovi qui:

Diretta Sanremo 2019 Seconda Serata: le pagelle ai cantanti

Vediamo insieme le pagelle, esibizione dopo esibizione dei 12 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2019 nella seconda serata di oggi: