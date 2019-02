Chi sono i Valespo: tutto quello che c’è da sapere sulle star del web

Continua l’appuntamento pomeridiano con Pomeriggio Cinque. Ed, infatti, sia nella puntata di oggi che di ieri dello show, Barbara D’Urso ha ospitato i Valespo. Pochi istanti fa, infatti, i due giovani ragazzi si sono presentati a Piazza Duomo, a Milano, con tantissime fan che urlavano il loro nome. Sembra quindi che i due giovani ragazzi siano diventati un vero e proprio fenomeno. Ma chi sono realmente? Conosciamoli meglio dettagliatamente.

Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito (Sespo), è questo il vero nome delle due star, sono entrambi di Roma. Bisogna dire che sono davvero nei migliori anni della loro vita. Valerio, infatti, ha da poco compiuto 18 anni. Mentre Edoardo è del 1999. Eppure, per, accomunati dalla passione per youtube, hanno deciso di lasciare il loro paese d’origine. E trasferirsi a Milano. È proprio qui, infatti, che i ragazzi attualmente vivono. E continuano a lavorare con il web. Continuando a riscuotere un notevole successo. Nell’ultimo anno, infatti, grazie ai loro “vlog” e “pranks”, il loro successo è cresciuto esponenzialmente. Tanto da essere considerati tutt’oggi i personaggi più seguiti e più apprezzati dal web. Sia il loro canale Youtube, infatti, che il loro profilo Instagram conta più di 500 mila iscritti. Insomma, per la loro età è davvero un successo. Ma non è finita qui. Perché i due ragazzi hanno scritto, addirittura, un libro. È proprio per questo motivo, infatti, che i due romani si trovavano a Piazza Duomo pochi istanti fa. Il libro, intitolato Valespo, racconta le loro vite, il rapporto con le rispettive famiglie e, soprattutto, con i loro fan. Si prospetta per loro un grande successo. Tanto che, in pochissime tempo, il libro è stato uno degli articoli più venduto in questi ultimi giorni.