È quasi terminata questa seconda settimana di febbraio. Oggi, infatti, è sabato 9 febbraio. E come consueto, si conclude la settimana dedicato alle lotterie. E noi, d’altra parte, saremo qui ad informarti i numeri vincenti. A partire dalle ore 20:00, infatti, seguiremo in diretto le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ed, in tempo reale, riporteremo nella tabella sottostante i numeri estratti. Vi anticipiamo, tra l’altro, che il montepremi è arrivato a delle cifre davvero esorbitanti. Stiamo parlando, infatti, di circa 103 milioni di euro. Una cifra che fa gola a tutti, parliamoci chiaro. Quindi, ne vale davvero la pena tentare il caso. Perché obiettivamente, è vero che ci sono quote e probabilità di vincita, però, c’è anche da dire che, nella maggior parte dei casi, si tratti anche solo di vera e propria fortuna. Prima di iniziare, però, vi rammentiamo i numeri estratti di giovedì 7 febbraio: 9 – 26 – 27 – 49 – 54 – 76 Jolly 51 Superstar 9. Ma bando alle ciance. È davvero tutto pronto. Mettetevi belli comodi, e seguite insieme a noi l’estrazione odierna. Buona fortuna.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 9 febbraio: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come funziona? Partiremo, quindi, con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. Occhi puntati sul gioco. Ed, in particolare, sul jackpot. Arrivato a quota 103 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto. Insomma, vi abbiamo dato tutte le informazioni utili. Non resta che augurarvi buona fortuna.

Lotto: estrazioni di sabato 9 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI 84 51 52 60 7

CAGLIARI 68 4 75 76 34

FIRENZE 10 6 32 76 79

GENOVA 47 78 20 22 43

MILANO 83 58 26 7 14

NAPOLI 79 60 63 50 52

PALERMO 79 8 81 66 80

ROMA 63 59 24 86 45

TORINO 50 57 9 12 74

VENEZIA 59 9 83 37 81

NAZIONALE 78 69 80 38 54

Superenalotto: estrazioni del 9 febbraio 2019 Diretta

5 26 43 52 63 90

Numero Jolly 6

Superstar 2

10 e Lotto: estrazione del 9 febbraio

4 – 6 – 8 – 9 – 10

47 – 50 – 51 – 52 – 57

58 – 59 – 60 – 63 – 68

75 – 78 – 79 – 83 – 84

Numero Oro: 84

Doppio Oro: 84 – 51