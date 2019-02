Francesco Renga, Sanremo 2019: Testo Aspetto che Torni.

Manca davvero pochissimo alla 69esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli italiani ormai non aspettano altro che la fatidica data d’inizio, ovvero il 5 febbraio. Sanremo 2019 sarà condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La lista ufficiale dei cantanti in gara è stata annunciata da tempo. Poco fa però la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato, come di consueto, i testi dei 24 brani in gara. Non ci resta dunque che andarli a leggere e scoprirli insieme.



Testo Aspetto che Torni, Francesco Renga Sanremo 2019

Tutto pronto dunque per Sanremo 2019. Dopo aver scoperto i nomi dei conduttori prima, dei cantanti in gara durante e degli ospiti poi, non ci resta che scoprire quali sono i testi delle 24 canzoni che si aggiudicheranno l’ambita statuetta del leone d’oro. Ecco a voi il testo del brano di Francesco Renga, che ha calcato più volte il palco dell’Ariston:

Io che guardo sempre il cielo

E sogno ancora di volare

Ogni volta più lontano e poi

Non so più come tornare

Con un poco di fortuna

E due stelle da seguire

Ho trovato le tue braccia ad aspettare.

Cerco ancora nei miei occhi

Il sorriso di mia madre

Mi manca da trent’anni e

Vorrei dirle tante cose

Che mio padre adesso è stanco.

E forse sta per arrivare

Che la ama più di prima

Ed è l’unica cosa che sa ricordare

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Per stare con te

Oggi voglio camminare

Come un treno sui binari

Diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri

E seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare

Come vento per poterti accarezzare

E guardarti mentre dormi

Che mi sembra che sorridi

Ed entrare nei tuoi sogni

Di nascosto come i ladri

Per rubarti la bellezza

Che nemmeno sai di avere

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Sei l’ossigeno che cerco quando resto senza fiato

Il coraggio che mi serve quando sono disperato

La sorpresa che ogni volta

Mi fa sentire vivo

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Un universo che mi riempie le mani

Il mondo si è perso

Tu invece rimani

Un mare dentro nei nostri destini

Io aspetto che torni stasera

Aspetto che torni

Chi è Francesco Renga Sanremo 2019: origini, carriera e canzoni

Francesco Renga è uno dei cantanti italiani più amati dell’ultimo ventennio. Negli ultimi anni lo abbiamo apprezzato in tv come giudice dei talent a The Voice of Italy 2018 e Amici di Maria De Filippi. Renga nasce a Udine nel 1968 ma cresce nella città di Brescia. Il suo primo album “Colori che esplodono” lo pubblica con i Timoria nel 1990. Con questa band calca i palcoscenici di mezza Europa e nel 1991 vince il premio della critica nella sezione Giovani del Festival di Sanremo. Sempre con la sua band pubblica l’album “Viaggio senza Vento” considerato uno dei dischi rock più belli della musica italiana. Nel 1998 arriva poi la decisione di separarsi dalla band. Nel 2000 si rimette in gioco come solista con l’album dal titolo “Francesco Renga”. Nel 2001 partecipa nuovamente a Sanremo Giovani e vince per la seconda volta il premio della critica. Il 2002 è l’anno che lo vede partecipare a Sanremo ma in veste di big con il brano “Tracce di te”. Nel 2005 però arriva la definitiva consacrazione, con il brano “Angelo” che lo porta a vincere la 55esima edizione del Festival di Sanremo. Renga poi parteciperà anche al Festival di Sanremo nel 2009 con Uomo senza età e nel 2012 con La tua bellezza. Pe quanto riguarda la sua vita privata, Francesco Renga è stato sposato con l’ormai ex moglie Ambra Angiolini dal 2004 al 2015. Attualmente Renga non è sposato ma ha una relazione con una ristoratrice bresciana di nome Diana Poloni.