Michelle Hunziker, episodio spiacevole: non ne può più e sbotta contro tutti

Un brutto episodio per Michelle Hunziker, quello che si è consumato nelle ultime ore sui social. Sì, perché è stata letteralmente presa d’assalto dai suoi follower di Instagram che l’hanno criticata aspramente per un video pubblicato sul suo profilo. Un video in cui la bella Michelle Hunziker ‘sognava’ di essere ancora a Sanremo 2019 e che, poi, si ritrovava in casa sua con mille faccende da sbrigare e i suoi collaboratori domestici che la chiamavano di continuo. “Le sue figlie l’aspettano nella vasca. Butto la pasta”, questo le dicevano. Nulla di strano, no?

Beh, invece qualcosa non dev’essere andato giù ai suoi follower che hanno cominciato a commentare in maniera sgarbata. Gli utenti di Instagram criticavano Michelle Hunziker perché ha ‘ostentato troppo la ricchezza’. “Mancava solo ‘ciao povery'”, qualcuno scrive nei commenti.

La reazione di Michelle Hunziker alle critiche

Si è vista letteralmente assalita dagli utenti che continuavano a commentare in maniera negativa, così Michelle Hunziker ha deciso di rimuovere il video da Instagram. Tuttavia, non poteva mancare una risposta a tutto quello che è successo. Così, nelle storie Instagram, il giorno dopo, ha scritto: “Questa è la mia faccia stamattina quando ho letto le solite, inutili polemiche. Ipocrisia senza confini”.

Ci fa strano assistere a certi episodi. Sì, perché del resto ogni donna impegnata con la carriera lavorativa ha bisogno di una mano in casa. Michelle Hunziker non è l’unica che si avvale di una collaboratrice domestica. Insomma, perché attaccarla in quel modo? La showgirl svizzera lavora da tutta una vita nel campo della televisione e di sacrifici ne ha fatti. Senza nulla togliere a qualunque altra donna impegnata col lavoro, per carità. Però, perché attaccarla per il semplice fatto che in casa sua ci siano persone che le danno una mano con le faccende domestiche?