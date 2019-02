In questa foto il costume di Belen Rodriguez è troppo stretto e non riesce a coprire quel dettaglio che conoscono ormai tutti.

La showgirl argentina, Belen Rodriguez, è sempre più bella. Ogni foto che posta su Instagram ottiene una vera e propria pioggia di like, commenti e approvazione da parte di tutti i suoi followers. Oggettivamente, Belen, è un vero e proprio piacere per gli occhi (e riesce sempre a scatenare un po’ di invidia nelle donne!). L’ultimo shooting poi ha veramente fatto discutere molto.

La foto di Belen Rodriguez su Instagram fa impazzire i fan

Belen Rodriguez ha deciso di fare un regalo a moltissimi fan con questa foto che aspettano con ansia ogni nuova foto caricata sul suo profilo Instagram. L’ultimo scatto la ritrae in mezzo al deserto, più o meno verso il tramonto, in compagnia di un cavallo.

Il costume non riesce a nascondere la famosa “farfallina”, il tatuaggio che aveva fatto così tanto scalpore quando lo si era intravisto dall’abito indossato al Festival di Sanremo di diversi anni fa, qui è in bella mostra. Il costume di Belen infatti è moto semplice, niente strass o frange, ma nella sua semplicità è anche molto bello da vedere. Il pezzo di sotto, sui fianchi, è composto solo da una piccola strisciolina quasi invisibile. Lo sguardo di Belen Rodriguez è perso: gli occhi chiusi rivolti al sole e una mano appena sollevata che sembra sostenere qualcosa. Una foto romantica, riflessiva e molto affascinante allo stesso tempo.

Non stupisce quindi che i fan abbiano premiato questo scatto con oltre 160mila like in un’ora dalla pubblicazione. Numero che, neanche a dirlo, è destinato a salire vertiginosamente.

Ancora una volta, l’argentina Belen ci ha lasciati di stucco con uno scatto. Niente volgarità, niente eccessi. Anzi, si può parlare di un vero e proprio capolavoro di cui bisogna dare merito anche al fotografo. Certo, il soggetto è Belen, non la prima che passa, ma l’operatore c’ha messo del suo e si vede.