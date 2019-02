Nadia Toffa cambia look: “Cosa ne pensate?” Splendida risposta dei fan

La sua capacità di saper sempre sorridere, anche in momenti per niente facili, l’ha resa una vera e propria istituzione nel mondo dello spettacolo. Per molte persone, infatti, è una sorta di icona della lotta contro il cancro e non è certo un caso il fatto che possa vantare un simile seguito sui suoi canali social. In particolar modo su Instagram, dove risulta essere sempre molto attiva.

Nelle ultime ore, a tal proposito, proprio su questo canale social ha condiviso due foto che rendono, per così dire, ufficiale il cambiamento di look che ha fatto e di cui si erano accorti quasi tutti. Una bella svolta in positiva, dal momento che la nuova acconciatura le dona particolarmente.

Nadia Toffa cambia look

Questo il suo messaggio: “Buongiorno ragazzi cari che gioia anche ieri sera a Le Iene un grazie per il look androgino ma femminile a @antonellafrazzetta e @davidvanchieri e @letibric siamo una squadra fortissimi e un grande abbraccio a voi che ci siete sempre con un calore che mi illumina il cuore”. I commenti sono stati molto positivi, dal momento che tutti hanno elogiato la sua bellezza.