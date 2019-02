Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka, Marotta chiama in diretta

Non ha trattenuto le lacrime ieri in diretta a Tiki Taka Wanda Nara, moglie nonché agente del bomber dell’Inter Mauro Icardi. E’ intervenuto, quindi, in diretta televisiva Beppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro.