Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli tradito dalla moglie? In arrivo novità

Tra i protagonisti di questa edizione dell’Isola più vista al mondo non si può non annoverare Riccardo Fogli. L’ex componente della band che ha fatto la storia della musica italiana, vale a dire i Pooh, è finito più volte nell’occhio del ciclone. In particolar modo nel mirino della critica ed in pasto ai media ci è finita la sua attuale compagna Karin, più giovane di lui di circa trenta anni, accusata di averlo tradito più volte.

Tutto questo ha aumentato ancor di più, se è possibile, l’attenzione nei confronti della puntata di domani ed a tal proposito arrivano delle novità importanti e significative che riguardano proprio il noto cantante.

Isola dei Famosi, in arrivo la moglie di Riccardo Fogli?

Secondo anticipazioni che stanno facendo il giro del web e di tutti i principali portali di informazione che si occupano di queste tematiche, sarebbe in arrivo una novità a dir poco sorprendente. Nella puntata di domani potrebbe sbarcare sull’Isola proprio la moglie di Riccardo Fogli, Karim, che ha chiesto questo incontro per chiarire quella che è la sua posizione dopo le voci che negli ultimi giorni hanno iniziato a susseguirsi e ad inseguirsi senza apparente soluzione di continuità. Si attendono novità, dunque. Il tutto dovrebbe accadere nella puntata di domani, 20 febbraio. Ricordiamo che di recente sono arrivate anche le parole della ex moglie di Riccardo Fogli.