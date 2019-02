Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il collegio. Seconda puntata delle terza edizione del docu-reality di Rai Due. Scopriamo tutti i dettagli.

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il collegio. Questa sera andrà in onda la seconda puntata della terza edizione del docu reality di Rai Due, Il Collegio. Così come nelle edizioni precedenti, ancora una volta 18 adolescenti dovranno catapultarsi in un’epoca storia completamente differente da quelle attuale. E, di conseguenza, saranno costretti ad adeguarsi alle regole del periodo storico. In quest’edizione in particolare, dunque, i ragazzi dovranno vivere nel 1968. Epoca storica molto importante perché caratterizzata dai moti studenteschi. E così, se su Rai Uno assisteremo alla messa in onda di un film davvero imperdibile. Su Rai Due, invece, verrà trasmessa la seconda puntata del docu reality. Ma scopriamo nel dettaglio il cast dei professori e le anticipazioni di stasera.

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il collegio | Di che cosa parla

Come dicevamo, quindi, il docu reality è ambientato nel 1968. E prevede la partecipazione di 18 adolescenti (9 ragazzi e 9 ragazze). I quali, catapultati in un’epoca storia completamente differente dalla nostra, dovranno interagire alla vecchia maniera. Quindi, studiare ed apprendere senza l’ausilio di computer o cellulari. Ma non solo. Perché a rendere il loro percorso più reale sarà la presenza di ben 7 professori, due sorveglianti e il preside della scuola. Ma scopriamo nel dettaglio il cast dei professori.

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il collegio | Cast

Innanzitutto, come nelle edizioni precedenti, ancora una volta la voce narrante sarà affidata a Giancarlo Magalli. E i professore, invece? Di seguito vi riporteremo i nomi dei setti professori del Collegio di Celana, a Caprino Bergamasco:

Andrea Maggi: insegnante di Italiano ed Educazione Civica;

insegnante di Italiano ed Educazione Civica; Maria Rosaria Petolicchio: insegnante di Matematica e Scienza;

insegnante di Matematica e Scienza; Luca Raina: insegnante di Storia e Geografia;

insegnante di Storia e Geografia; Dario Cipani: insegnante di Educazione Fisica;

insegnante di Educazione Fisica; David Wayne Callhan: insegnante di Inglese;

insegnante di Inglese; Alessandro Carnevale: insegnante di Educazione Artistica;

insegnante di Educazione Artistica; Lucia Gravante: insegnante di Educazione Tecnica.

Scopriamo insieme le anticipazioni di questo imperdibile secondo appuntamento.