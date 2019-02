Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il Mondo sulle Spalle. Il film racconta la storia di Enzo Muscia, interpretato dal grande Beppe Fiorello. Ecco tutti i dettagli.

Stasera, 19 febbraio, andrà in onda il film dedicato ad Enzo Muscia. Se, infatti, sulle altre reti Rai continua l’appuntamento con il reality Il collegio e #cartabianca. Su Rai uno, invece, andrà in onda questo film davvero imperdibile. Come detto precedentemente, quindi, la pellicola consiste nel raccontare le vicende personali e lavorative di Enzo Muscia, un operaio che diventa titolare dell’azienda in cui lavorava. Nel frattempo, però, dovrà risolvere anche le sue questioni personali. Insieme alla moglie, infatti, dovrà sostenere le cure per il suo primogenito, nato prematuro. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, martedì 19 febbraio e tutte le anticipazioni delle serie più amate e più seguite –> clicca qui

Stasera in Tv, martedì 19 febbraio: Il Mondo sulle Spalle | Cast

Per un appuntamento speciale non poteva non essere scelto un cast d’eccezione. Infatti, nel ruolo di Enzo Muscia ci sarà Beppe Fiorello. Invece, nel ruolo di sua moglie ci sarà Sara Zenier. Di cosa tratterà questo film? Scopriamo nella pagina seguente tutte le anticipazioni.