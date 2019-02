Ivana Icardi Riviero, sorella minore di Mauro Emanuel Icardi e concorrente del Gran Hermano 2016. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei…

Ivana Icardi Riviero nasce il 2 giugno 1995 a Rosario, in Argentina. Nota star della televisione argentina, è conosciuta in Italia principalmente per essere la sorella del calciatore Mauro Emanuel Icardi. La giovane ragazza vive con sua madre, il patrigno e gli altri due suoi fratelli a Las Palmas de Gran Canaria. Ivana e il fratello Mauro nascono entrambi dallo stesso matrimonio, giunto al termine nel 2013, dai genitori Analia e Juan. Entrambi quest’ultimi hanno poi avuto altri figli da altre relazioni, in particole la mamma ha avuto due figlie Martina e Alessandra, il papà invece aveva già due figli, Franco e Aldana, avuti da due matrimoni precedenti da quello con la loro madre.

Icardi, chi è la sorella Ivana: lavoro

Della giovane vita lavorativa di Ivana non sappiamo molto. Sicuramente trae la sua celebrità essenzialmente dall’essere sorella di Mauro. Poco conosciuta in Italia, è però invece sempre al centro dell’attenzione del gossip in Argentina, dove ha guadagnato una crescente fama per via della sua partecipazione ad un reality show televisivo. Infatti la sorella di Icardi, nel 2016 ha partecipato al Gran Hermano 2016, versione argentina del Grande Fratello. Da quel momento siamo a conoscenza che la giovane non ha più avuto contatti con suo fratello. Dopo due anni dall’esperienza del reality infatti partecipa a diversi programmi televisivi in Italia per raccontare la sua storia e il motivo dell’allontanamento con suo fratello.

Icardi, chi è la sorella Ivana: vita privata

Dal 2016 Ivana è fidanzata con il calciatore Luis Fabian Galesio, conosciuto nello stesso periodo della Casa del Grande Fratello argentino. Nonostante fossero numerose le liti iniziali, tra i due è scattata la scintilla. Da una semplice amicizia è nato successivamente qualcosa di più profondo. Ancora oggi i due si mostrano sui social come una coppia molto affiatata e soprattutto non si fanno mai mancare dichiarazioni d’amore.

