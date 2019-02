Dopo il no di Obama al selfie di Fedez scattano i commenti negativi. In particolare il commento di Fiorella Mannoia infastidisce il cantante che risponde su Instagram.

Solo poche ore fa, il noto cantante italiano Fedez, ha raccontato attraverso le sue storie una vicenda molto particolare. Al momento si trova a San Francisco per assistere alla presentazione del primo smartphone pieghevole al Mondo prodotto dalla Samsung. Tuttavia la vicenda si è consumata nel suo tempo libero. Infatti mentre approfittava di allenarsi in palestra, ha notato che al suo fianco ad allenarsi c’era Barack Obama, presidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017. Il suo primo pensiero è stato quello di chiedergli un innocente selfie che però gli è stato subito negato. Il rapper ha quindi condivido e commentato l’accaduto con un sorriso con i suoi seguaci, senza prenderla troppo sul serio. Tuttavia non è bastato a fermare la pioggia di commenti negativi e pettegolezzi in merito. In particolare un commento ha infastidito particolarmente il cantante, quello di Fiorella Mannoia.

Fedez e il selfie con Obama, Fiorella Mannoia commenta: “Ha fatto bene”

La cantante Fiorella Mannoia venendo a conoscenza della notizia ha deciso di commentarla con un: “Ha fatto bene”, riferito ovviamente alla risposta dell’ex presidente che ha preferito evitare di farsi un selfie con Fedez. Questo insieme ad altri commenti, hanno portato il cantante a replicare e a condividere sulla sua pagina di Instagram queste parole: “Ormai non si può più dire nulla. Perché ieri ho semplicemente raccontato una storia di chiaro stampo ironico. […] E Fiorella Mannoia che è un’artista a suo modo impegnata, ci ha tenuto a dire che Obama ha fatto bene a dirmi di no a fare la foto. Come se io mi fossi offeso, ma l’ho raccontata col sorriso. Fiorella, scegliti meglio le tue battaglie, perché questa è una causa persa. Sono le persone come te che leggono queste notizie e le commentano che danno vita a questi genocidi dell’informazione”. E voi cosa pensate di tutta questa vicenda?

