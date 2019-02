Fedez a Ferragni: “Lo stavo mettendo nel p***”. La risposta è esilarante.

La luna di miele che i due si stanno godendo nella straordinaria location delle Maldive sta diventando sempre più una sorta di fenomeno virale sui social. Sia il cantante rap che la famosissima fashion blogger hanno immortalato fin qui tanti momenti esilaranti. L’ultimo, in ordine solo cronologico e non certo di rilevanza, è forse quello più divertente in assoluto.

Proprio la bellissima bionda stava condividendo con i suoi fan un video che ritraeva la coppia in bagno. Nel mentre, però, il rapper aveva il suo da fare nel sistemarsi i pantaloni. E, per questo, la sua reazione è stata inevitabile. Ma aveva tutte le ragioni per farlo. Questa la sua battuta: “Mi stavo sistemando il cordino dentro al p***”.

Fedez a Ferragni, che siparietto in bagno

Dopo questa sorta di battuta da parte del cantante, l’influencer ha risposto rimarcando la reazione del suo sposo: “Dentro al p***”. I due non perdono occasione per tenere aggiornati i loro seguaci su quella che è la loro luna di miele da sogno. Ricordiamo, infatti, che la coppia in questione ha deciso di unire il viaggio di fine anno tradizionale con la luna di miele, per l’appunto. Decidendo, però, di scappare dal freddo italiano per rifugiarsi nelle calde Maldive.

