Irama ha tradito Giulia? La clamorosa indiscrezione sulla ex del cantante

Nuove indiscrezioni sulla coppia formata da Giulia De Lellis e Irama, che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo arrivando settimo in classifica con la “Ragazza dal cuore di latta”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la fine della storia d’amore con il tronista Andrea Damante, sembra aver trovato la felicità con Irama.

Ma ecco il fulmine a ciel sereno: la ballerina Ana Yanirsa Martinez Paulino, ex flirt di Irama, sostiene che il cantante abbia continuato a cercarla quando già stava con l’influencer.

Si sostiene che i due si siano anche visti, poi sarebbe stata la stessa Ana a mettere fine a una storia che la faceva sentire presa in giro.

La ex di Irama: “Anche se sta con Giulia ha continuato a cercarmi”

Ana è la ragazza che ha recitato nel video clip “Nera”, dove ha conosciuto Irama. Hanno, poi, avuto una storia che è durata diversi mesi.

“La nostra era una storia seria. Ci siamo presentati anche alle rispettive famiglie. Quando ho scoperto di Giulia non l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata”. A parlare è la ballerina che ha avuto una relazione con Irama prima che il cantante si fidanzasse con Giulia De Lellis.

Si è fatto vivo lui, mi è venuto a trovare dicendomi di non dare peso alla relazione con Giulia. “Ha provato a continuare ad avere una storia anche con me. Forse le cose con Giulia non erano ancora serie come oggi, non aveva ancora le idee chiare”. “Spero che con lei sia felice.”

Irama ha recentemente ufficializzato la relazione con Giulia sui social, pubblicando una foto il giorno di San Valentino. Nello scatto, i due appaiono felici ed innamorati.

M.M