Belen Rodriguez sta male: preoccupazione tra i fan, la notizia fa il giro del web

Belen Rodriguez non se la sta passando molto bene ultimamente. Il motivo? Beh, un po’ di nervosismo che non è riuscita a nascondere e non solo. Sì, perché l’assenza a Sanremo Young nell’ultima puntata andata in onda proprio nella serata del 22 febbraio 2019 può essere giustificabile solo in un modo: Belen non sta bene.

A diffondere la notizia il sito 361 magazine che spiega il motivo per cui Belen non era presente alla serata in programma su Rai Uno. Proprio come è capitato a Mahmood, il cantante che ha vinto Sanremo 2019, anche Belen Rodriguez si è influenzata. Un’influenza che, a quanto pare, non risparmia proprio nessuno.

Per vedere tutte le foto più belle di Belen Rodriguez CLICCA QUI.

Belen Rodriguez assente: niente Sanremo Young

La showgirl argentina non c’era a Sanremo Young, la sua sedia era vuota e i fan si sono subito preoccupati. Così, Antonella Clerici ha chiarito: “Come vedete c’è una sedia vuota, è quella di Belen che purtroppo è a casa con l’influenza. Il virus colpisce tutti e quindi la salutiamo caramente… facciamo come se fosse alla sua poltrona”.

LEGGI ANCHE —> Belen Rodriguez a letto: alza le gambe e tutti notano quel particolare

Un vero peccato: Belen teneva tantissimo allo show andato in onda su Rai Uno. Tant’è che nelle sue storie Instagram è anche apparso il televisore sintonizzato proprio su Sanremo Young. Lo stava guardando da casa, molto probabilmente dal divano. Evidentemente, la povera Belen non ce la fa neanche ad alzarsi. Fortuna che con lei c’è sempre la dolce mamma, Veronica Cozzani. Che non la lascia sola mai un attimo. Bene, a questo punto non resta da chiederci: quando si riprenderà la nostra Belen Rodriguez? Forse, avrà bisogno di qualche coccola in più. E, chissà, potrebbe esserci un ‘moroso’ nei paraggi disposto a farle compagnia. Lo sanno tutti che dall’influenza si guarisce con letto, lana, latte e… coccole, no?

LEGGI ANCHE:–> Belen e Stefano, il clamoroso retroscena: ecco cosa è successo tra i due…