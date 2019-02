C’è posta per te, la storia di Calogero e Valentina: lei apre la busta

La terza storia della puntata di questa sera di “C’è posta per te” è quella di un amore tormentato tra Calogero e la sua compagna . Lei lo lascia per timore del suo tradimento a causa della sua gelosia, che una volta la spinse a seguire praticamente tutte le ragazze che frequentavano la sua palestra. Il motivo della rottura è da ricercare in alcuni commenti fatti con amici in una chat di Calogero. In un’altra chat, poi, lei vede lo stesso ragazza chiacchierare e fare dei complimenti alla sua ex ragazza. Inizia ad essere ancora più gelosa e a non fidarsi.

Lui trova lavoro in un hotel ma a lei non sta bene la cosa temendo tradimenti. Lui prova a fare assumere anche lei senza riuscirci. Lei gli dà le seguenti regole: non poteva togliere la maglietta e doveva tornare subito a casa. A causa delle sue scenate, le nasconde alcune cose come una bevuta fatta con amici, che lo aveva trattenuto per un paio di ore oltre l’orario di lavoro. Quando lei lo scopre, lo lascia per tre giorni durante i quali Calogero scrive ad una ragazza dicendole di non essere fidanzato. Si fa dare il suo profilo Instagram e legge il nome di questa ragazza. Lui la contatta tramite il contatto di suo fratello dicendo di non rivelare niente alla sua fidanzata Valentina perché “paranoica”. La ragazza, invece, dice tutto a Valentina che lascia Calogero.

C’è posta per te, la storia di Calogero e Valentina: questa la reazione di lei

Lei, dopo essersi presentata in studio, decide di restare ad ascoltare le parole del suo ex fidanzato. La donna, poi, chiarisce la sua posizione e spiega il perché della sua gelosia e viene fuori anche una volta lui mandò il contatto di una escort ad un amico. Alla fine lei decide di aprire la busta.