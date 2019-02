C’è posta per te, Giusy e i loro figli che non vede da tempo: la busta si apre

La seconda storia della puntata di questa sera di “C’è posta per te” è molto toccante. Giusy e Massimo vivono insieme da tempo ma i figli di Giusy non vogliono più vedere la madre da quando lei ha intrapreso questa storia d’amore con Massimo. Le condizioni per riavvicinarsi erano queste: o lasciava Massimo o non si sentivano più suoi figli. La donna ha iniziato questa storia due anni dopo la separazione da suo marito, ma per tutti è stato un reato. Questo perché Massimo era un amico del suo ex marito, con cui la storia andava avanti solo per i figli. Il figlio Giorgio reagisce male alla notizia del divorzio, mentre Romina inizialmente sembra capire. Nel 2011 rendono ufficiale la separazione e nel 2014 arriva la sentenza di separazione. E’ lui a dover lasciare casa ed a dover dare 300 € per il sostentamento della famiglia.

L’ex marito non cambia le sue abitudini: viveva fuori Milano ma nel fine settimana tornava a casa, con lei che quindi era costretta andare dalla madre. Giorgio restava col padre e Romina lo seguiva perché voleva stare con suo fratello. Un week end resta a casa e la donna viene costretta a chiamare il padre per ragioni non spiegate. Massimo viene incaricato dal suo ex marito di tornare con l’ex marito ma capisce che lei non vuole saperne di tornare con il suo ex marito. Scopre poi di amarla e si sentono segretamente. Romina scopre tutto e chiede alla madre di lasciarlo. La famiglia le si mette contro e lei scappa. Quando torna si trova la famiglia davanti e lei decide di restare con i figli. Poi, esasperata, scappa e non ha più notizie dai figli. Ora ha mandato la lettera a Giorgio e Romina, entrambi i figli.

C’è posta per te, la reazione dei figli di Giusy

Quando si apre la busta, i figli restano come pietrificati e non parlano per qualche secondo. Romina dice di voler ascoltare la madre e non Massimo. Giorgio si accoda e così Massimo va via. Monologo molto toccante della madre, con i figli che dopo hanno chiesto i dettagli del racconto offerto dalla donna. Viene fuori che Massimo era il miglior amico del madre e lei era la migliore amica della ex moglie di Massimo. Romina decide di non aprire la busta sin da subito e va via, mentre Giorgio decide di aprirla e di abbracciare la madre.