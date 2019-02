Scelta Luigi Uomini e Donne: la foto pubblicata dagli amici su Instagram non lascia dubbi, ecco cosa è successo.

Si è da poco conclusa la bellissima esperienza che ha visto Lorenzo Riccardi protagonista di una scelta piena di amore con la sua Claudia Dionigi. Il web è impazzito per la nuova coppia, ma c’è anche chi invece guarda oltre e scrutando sui vari post di Instagram ha trovato un indizio molto interessante riguardo la prossima scelta, quella di Luigi Mastroianni.

Leggi anche: Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: perché il papà non era con lui

Luigi Mastroianni: la scelta è stata registrata

La scelta di Luigi Mastroianni per ora è rimasta nell’ombra. Non si è detto ancora niente in merito a quando andrà in onda e, sia lui che Ivan, i due tronisti rimasti, hanno proseguito in modo “normale” il loro trono. Eppure sul web, precisamente sul popolare social network Instagram, è sbucata una foto che non lascia dubbi: la scelta di Luigi Mastroianni è stata registrata. La foto in questione è stata pubblicata da Jack, ex tronista ora opinionista di Uomini e Donne e lo ritrae in compagnia di Giordano Mazzocchi, Ivan Gonzalez e il fratello di Luigi Mastroianni. I fan non ci hanno messo molto a capire che in quello scatto si racchiudeva una sola informazione: i ragazzi stavano partendo verso Roma dall’aeroporto di Genova per andare ad assistere alla scelta di Luigi Mastroianni al Castello.

Il percorso di Luigi a Uomini e Donne

Luigi ha fatto un percorso a Uomini e Donne simile a quello di Lorenzo, i due si sono incontrati mentre corteggiavano entrambi Sara Affi Fella e sono arrivati entrambi alla fine del programma come le due possibili scelte della corteggiatrice. La ragazza alla fine scelse Luigi, ma come sappiamo non andò bene la storia in quanto la tronista aveva già una storia d’amore con il suo ex fidanzato Nicola Panico. Ora Luigi Mastroianni è arrivato alla fine del suo percorso da tronista di Uomini e Donne e al suo fianco ci sono due ragazze bellissime, ma completamente diverse l’una dall’altro.

Per sapere tutto su Luigi Mastroianni e la scelta a Uomini e Donne –> clicca qui